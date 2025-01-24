KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş hisselerinden 2 milyon 590 bin TL’lik daha alım yaparak payını yüzde 15,02 seviyelerine çıkardı.

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Özbey, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, KARDEMİR’in borsada işlem gören A grubu paylarından 2 milyon 590 bin TL tutarında hisse alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, bu işlemle birlikte KARDEMİR sermayesindeki paylarının yüzde 15,02 sınırına ve oy haklarının ise yüzde 3,16 sınırına ulaştığı belirtildi.

Kaynak: iha