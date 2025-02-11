Özbekistan’ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye belediyeleri, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Özbekistanlı belediye başkanlarını Karatay’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Özbekistanlı dostlarımız ile sağlam ve samimi kardeşlik bağlarımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz” dedi.

KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne (TDBB) üye Özbekistanlı belediyeler, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülke arasında belediyecilik faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Karatay Belediyesi’nde gerçekleştirilen ziyarete; Yuksalish Kurumu Başkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclisi Yasama Odası Komitesi Başkanı Bobur Bekmurodov, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Ravshan Sirozhitdinov, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclisi Yasama Meclisi Milletvekili Zafar Khudaiberdiev, Özbekistan Cumhurbaşkanı'na Bağlı İşletmelerin Hakları ve Yasal Çıkarlarının Korunmasından Sorumlu Vekil Jamşid Urunov, Yuksalish Kurumu Başkan Yardımcısı Askar Mamatkhanov, TDBB Dış İlişkiler Uzmanı Mairam Baigonusheva, Navoi Belediye Başkanı Dilmurod Ergaşev, Şehr-i-Sebz Belediye Başkanı Şerzod Boriev, Semerkant Belediye Başkanı Fazlıddin Umarov, Fergana Belediye Başkanı Vosilhon Nazarov ve Yangi Namangan Belediye Başkanı Jobir Abdullaev katıldı.

HASAN KILCA TECRÜBE PAYLAŞIMININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Özbekistanlı Belediye Başkanlarını Karatay’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Özbekistanlı mevkidaşlarına Karatay’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini, belediyecilik alanındaki projelerini anlattı.

Hasan Kılca; “Dost ve kardeş ülke Özbekistan’dan şehrimize gelen belediye başkanlarımızı, belediyemizde ağırladık. Özbekistanlı kardeş belediye başkanlarımızla bir araya gelmek, hem kültürel bağlarımızı güçlendirmek hem de belediyecilik alanındaki tecrübelerimizi paylaşmak adına çok kıymetli. Türk Dünyası Belediyeleri arasındaki iş birliklerinin daha güçlü bir dayanışmaya vesile olacağına inanıyorum. Özbekistanlı dostlarımız ile sağlam ve samimi kardeşlik bağlarımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz. Değerli heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İKİ ÜLKE HALKI ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARININ GELİŞMESİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Yuksalish Kurumu Başkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclisi Yasama Odası Komitesi Başkanı Bobur Bekmurodov ise; “İki halk arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Özellikle iki ülkenin liderlerinin, halklarımızın daha fazla yakınlaşması ve çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması yönündeki çabaları bizlere ilham veriyor. Bu tür ziyaretlerin kültürel ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÖZBEKİSTANLI HEYETTEN TEŞEKKÜR

Özbekistanlı heyet, Karatay Belediyesi’nin yürüttüğü başarılı projelerinin kendilerine de örnek teşkil ettiğini dile getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımına büyük önem verdiklerini belirtti. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesi temennisinde bulunan Özbekistanlı heyet, ev sahipliğinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.