Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyet, üniversiteler arası iş birliklerini geliştirmek ve güçlendirmek üzere Özbekistan’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönüş yaptı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Rektör Danışmanı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş’ın yer aldığı heyet tarafından, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının eğitim alanında yapılacak ikili iş birlikleri neticesinde daha da geliştirilmesi için; Özbek Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi, Semerkant Devlet Tıp Üniversitesi, İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi, Semerkant Arkeoloji Enstitüsü, İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi, Buhara Devlet Üniversitesi, Buhara Devlet Tıp Üniversitesi ile Buhara Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi, Taşkent Devlet Tıp Üniversitesi, Taşkent Devlet Diş Hekimliği Üniversitesi, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Özbek Dili Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği ziyaret edildi.

Birçok Alana Yönelik İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Semerkant, Buhara ve Taşkent’te bulunan üniversite ve enstitülere yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde; lisans ve lisansüstü öğrenci değişim ve ortak ders programları oluşturmak, öğretim üyeleri ve araştırmacılara yönelik değişim programları yürütmek, ortak araştırma faaliyetlerini ortak fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezleri aracılığıyla geliştirmek, bilimsel gelişim için uzaktan eğitime malzeme ve teknik ekipman organizasyonu yapmak, üniversite-sanayi ekseninde ortak alanlarda staj programının koordinasyonunu sağlamak, bilimsel çalışmalara katılımı teşvik eden ve eğitim literatürünün hazırlanmasını organize etmek gibi birçok alana yönelik iş birliği protokolleri imzalandı.

Rektör Çomaklı: “Her Açından Verimli Bir Ziyaret Oldu”

Türkiye için vazgeçilmez bir değerde olan, hem tarihsel bir bağa hem de kültürel birlikteliğe sahip Özbekistan’a gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, her açından verimli bir ziyaret olduğunu dile getirdi. Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında birçok ülkeyle olduğu gibi Özbekistan üniversiteleri ile de yakın ilişkiler kurarak global bir üniversite olma misyonunu yerine getirmek arzusuyla gerçekleştirdikleri ziyarette sadece bilimsel görüşmelerin yapılmadığını aktaran Rektör Çomaklı; kadim bir tarihe, eşsiz kültüre ve görülmeye değer doğal güzelliklere sahip olan Erzurum’dan da bahsederek, başta Palandöken olmak üzere birçok güzelliği görmek için iş birliği yapılan üniversitelere davette bulundu.

“Türkiye’yi Tercih Eden Öğrencileri Atatürk Üniversitesine Bekliyoruz”

Yapılan görüşmelerde; Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusunun önemini, üniversitenin kurumsal yapısını, hedeflerini, ulusal/uluslararası düzeydeki faaliyetlerini anlatan Rektör Çomaklı, Özbekistan’da yaşayan ve üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih etmek isteyen öğrenciler için düzenlenecek sınavlar aracılığıyla Atatürk Üniversitesinin kapılarının ardına kadar kendilerine açık olduğunu vurguladı.

Program kapsamında ziyaret edilen tüm kurumlarda oldukça sıcak bir şekilde ağırlandıklarını, iş birliği kültürüne katkı sunmak için tüm imkânları seferber ettiklerini ve bu sayede iki kardeş ülke arasındaki eğitim ve kültürel bağların daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Çomaklı; üniversite rektörlerine, kurum temsilcilerine, birimlerin akademik ve idari personelleri ile Başkonsolosluk yetkililerine teşekkür ederek, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen tüm iş birliklerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.