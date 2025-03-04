Özbekistan Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü ilk yurt dışı akademik iş birliğini Karabük Üniversitesi ile başlattı.

Enstitü, yurt dışındaki üniversitelerle akademik ortaklık kurma sürecine ilk olarak Karabük Üniversitesi ile başladı.

Özbekistan Cumhuriyeti Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü heyeti, akademik iş birliklerini geliştirmek ve eğitim alanındaki yeni gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Prof. Dr. Temurbek Ismoilov, Dr. Nodirjon Suyarov ve Dr. Javohir Yuldashev’den oluşan heyet, Karabük Üniversitesi ile eğitim ve araştırma alanlarında ortak projeler geliştirmek ve akademik tecrübeleri paylaşmak üzere çeşitli temaslarda bulundu. Bu kapsamda, iki üniversite arasındaki bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik toplantılar gerçekleştirildi.

Heyet; Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Araştırma Destek Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gibi çeşitli akademik ve idari birimleri ziyaret etti. Görüşmelerde ortak sempozyumlar düzenlenmesi ve akademik iş birliklerinin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.