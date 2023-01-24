Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Özbekistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Stratejik işbirliğimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin: "Ukrayna’ya Leopard tanklarının sevkiyatı, Almanya ile ilişkileri etkiler"

Kremlin: "Ukrayna’ya Leopard tanklarının sevkiyatı, Almanya ile ilişkileri etkiler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.