Bursaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Ozan İsmail Koç, “Sezon başında çok farklı hedeflerimiz vardı ama tecrübesiz ve çok genç bir takımla mücadele ediyoruz. O yüzden ben sene başında böyle bir durumun olabileceğini de düşünüyordum. İkinci yarı her şey daha farklı olacak” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Ozan İsmail Koç, “Sezon başında çok farklı hedeflerimiz vardı ama tecrübesiz ve çok genç bir takımla mücadele ediyoruz. O yüzden ben sene başında böyle bir durumun olabileceğini de düşünüyordum. İkinci yarı her şey daha farklı olacak” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 23 yaşındaki futbolcu, “Devre arası kampı yoğun olduğu için bizim için yorucu geçti ama çok iyi çalışıyoruz. İkinci devreye çok iyi hazırlanıyoruz. Takımda çok güzel bir aile ortamı yakaladık. İlk yarıya göre ikinci yarıda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. İlk devre maalesef beklediğimiz gibi geçmedi. Sezon başında çok farklı hedeflerimiz vardı ama tecrübesiz ve çok genç bir takımla mücadele ediyoruz. O yüzden ben sene başında böyle bir durumun olabileceğini de düşünüyordum. İkinci yarı her şey daha farklı olacak. Bu ligde ilk defa oynayan kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız var, ligi de tanımaya başladık, ikinci yarı her şey daha farklı olacak” dedi.

“Futbolda yaşın bir önemi yok”

Ozan İsmail Koç, şöyle devam etti: “Bu yaşta üzerime biraz daha farklı sorumluluk yüklendi. Beni genç olarak nitelendiriyorsanız diğer arkadaşlarım çocuk yaşında nerdeyse ama futbolda yaşın bir önemi yok. Bende erken yaşta oynamaya başlamıştım. Buraya çıktığımda 18 yaşındaydım. Genç kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz, bizde o yollardan geçtik. Takımda biz daha çok orta yaş kategorisindeyiz. Takımda büyük küçük olarak çok güzel bir aile ortamımız var.”

“Özer Hurmacı’nın yeri bende çok farklı”

Özer Hurmacı ile ilgili de konuşan 23 yaşındaki futbolcu, “Özer abinin takıma tekrar geri dönmesi bizim için çok önemli. Futbola bir süre ara verdi ama kalitesi tartışılmaz. Açıkçası Özer abinin yeri bende çok farklı. Ben takıma ilk çıktığım zamanda Özer abi burdaydı, benimle yakından ilgilenmişti, bana çok destek olmuştu o yüzden saha içinde ve dışında Özer abinin bendeki yeri çok farklı. Özer abi takıma benim beklediğimden daha iyi döndü. Futbola ara verdiği için fiziksel olarak bu kadar iyi döneceğini düşünmemiştim ama çok istekli. İkinci yarıda Özer abinin çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence Özer abi son 15 dakika değil ilk 11 oynayacak kadar iyi durumda” dedi.