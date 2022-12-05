Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi mücadelesinde saldırıya uğrayan Ozan Evrim Özenç, günler sonra ilk antrenmanına çıktı.

Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi mücadelesinde saldırıya uğrayan Ozan Evrim Özenç, günler sonra ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe ve Altay maçında sarı-kırmızılı bir taraftarın saldırısına uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç sahalara döndü. 29 yaşındaki kaleci, başındaki ağrılardan dolayı ve psikolojik olarak zorlandığı için Boluspor karşısında kadroya alınmamıştı. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana Ozan Evrim Özenç de katıldı. Tecrübeli kaleci, 1 haftalık aranın ardından çalışmalara geri döndü. 29 yaşındaki kalecinin hafta sonu oynanacak Denizlispor maçında kaleyi tekrar devralması bekleniyor.