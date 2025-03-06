VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde öğrencilerin abdest, namaz ve oruç tutmayı öğrenmeleri için ‘Ramazanla Öğreniyorum’ projesi başlatıldı.

Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Ramazanla Öğreniyorum" projesi start aldı. Proje kapsamında çocuklar abdest alma, namaz kılma ve oruç tutma konularında bilgiler öğrenip camilere koşacak ve camilerde teravih namazları ile namaz alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor.

Ayrıca namaz surelerini kısa sürede ezberlemeleri, kırk hadis ezberlemeleri ve ahlak kurallarını öğrenmeleri hedefleniyor.