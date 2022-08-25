VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi ile Spor Toto arasında imzalanan protokol çerçevesinde 250 kişilik kapalı spor salonunun temeli atıldı.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi ile Spor Toto arasında imzalanan protokol çerçevesinde 250 kişilik kapalı spor salonunun temeli atıldı.

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Özalp Büyükşehir Parkı’nda yapımına başlanan 250 kişilik kapalı spor salonunun temel atma törenine Özalp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kapalı spor salonunun ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.