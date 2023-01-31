Van’ın Özalp Müftülüğü tarafından ‘Gençliğe Değer’ projesi bünyesinde öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen 3 günlük kamp programı tamamlandı.

Van’ın Özalp Müftülüğü tarafından ‘Gençliğe Değer’ projesi bünyesinde öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen 3 günlük kamp programı tamamlandı.

Özalp Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Dönerdere Kız Kur’an Kursunda 12-14 yaş kız öğrencilere yönelik düzenlenen kamp programında, din görevliler rehberliğinde dini ve ahlaki eğitimlerin yanında sosyal ve sportif faaliyetler de gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, kampa katılan öğrencilerle buluşarak bilgilendirmelerde bulundu. Müftü Şentürk, “Çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle gerçekleştirilen ara dönem kampına katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kamp programları boyunca gençlerimiz için emek harcayan din gönüllüsü ve görevlisi hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.