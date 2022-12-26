Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karasu Çayının donmasına neden oldu.

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karasu Çayının donmasına neden oldu.

Doğu Anadolu’da etkili olan soğuk hava sebebiyle Özalp ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karasu Çayı dondu. Bu yıl kar yağışının az olması ile birlikte, ilçede etkili olan soğuk hava birçok dere ile Karasu Çayının donmasına neden olurken, donan menderesler güzel görüntüler oluşturdu.