Van’ın Özalp ilçesinde ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu’ etkinliği düzenlendi

Van’ın Özalp ilçesinde ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu’ etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası çerçevesinde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Özalp Yatılı Bölge Okulu önündeki ışıksız yaya geçidinin bir çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, ardından öğrencilerle karşıya geçti. Öğrenciler ellerinde bayrak ve düdükleriyle önce yaya sloganıyla birlikte toplu bir şekilde karşıdan karşıya geçtiler.