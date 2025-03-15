Van’ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Hacıali Mahallesi Şeydan Mezrasında meydana geldi. Ömer Aslan isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangın söndürüldü.

Yangın sonrası olay yerine gelen Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Ömer Aslan ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmasında gerek itfaiye ekiplerine gerekse yangının söndürülmesinde katkısı bulunan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Bulut, hane halkının üzüntülerini paylaştığını ve evin yapılma sürecinde gereken desteği sağlayacağını belirtti.