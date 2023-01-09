Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün sabah başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte 6 kırsal mahallenin yolu kapanırken ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Özalp Belediyesi karla mücadele kiplerinin kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 3 gün önce bahardan kalma günler yaşayan Özalp, etkili olan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı eksini altına düşmesi neden oldu.