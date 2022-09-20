Van’ın Özalp ilçesinde Göztepeli şehit er Kerem Oğuz Erbay adına yapımı tamamlanan kütüphane açılışa hazırlanıyor.

Van’ın Özalp ilçesinde Göztepeli şehit er Kerem Oğuz Erbay adına yapımı tamamlanan kütüphane açılışa hazırlanıyor.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’ndeki Dönerdere Anadolu Lisesi’ne İzmir Göztepeli şehit er Kerem Oğuz Erbay adına kütüphane yapıldı. Şehit Kütüphanesi Proje Birim Sorumlusu Elif Sıla Gül, “Özalp ilçesinde çalışan bir öğretmen arkadaşımız tarafından bize ulaşıldı. Bizlerde Şehit Kütüphanesi Proje Birim sorumluları olarak İzmir’den Van’ın Özalp ilçesi Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi’ne gelerek çalışmalara başladık. Göztepe sevdalısı olan şehit er Kerem Oğuz Erbay adını verdiğimiz kütüphanenin yapımı tamamen gönüllülerden oluşan 22 kişilik bir ekiple üstlendik” dedi.

Şehit Kütüphanesi Proje Koordinatörü Ahmet Selim Pozan ise kütüphaneye 2 bine yakın bir kitap bağışı oldu. Kütüphaneye bağışlar devam ediyor. Kütüphanemiz açılış hazır hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Perşembe günü kütüphanemiz açmayı planlıyoruz” dedi.