Van’ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından gençlere yönelik ’değerler ve ahlak eğitimi’ konferansları düzenlendi.

Van’ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından gençlere yönelik ’değerler ve ahlak eğitimi’ konferansları düzenlendi.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından gençlere yönelik ‘değerler ve ahlak eğitimi’ konferansları gerçekleştirildi. Bu çerçevede ilçedeki okullarda İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile ilçe vaizleri Mehmet Korkmaz ve Elem Yıldız hocaların katılımıyla gençlere yönelik ’değerler ve ahlak eğitimi’ konulu konferanslar düzenlendi. Geleceğin teminatı olan gençlerle kaynaşmayı, onları anlamayı ve anlam arayışlarına manevi katkı sağlamayı birinci vazife olarak gördükleri ifade edildi.