Van’ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şiirlerin okunması ve daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program, şehitlerin kabrinde dua okunması, şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Törene Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.