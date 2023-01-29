Van’ın Özalp ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte 18 mahalle, 13 mezra olmak üzere 31 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van’ın Özalp ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte 18 mahalle, 13 mezra olmak üzere 31 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Özalp ilçesine bağlı 18 mahalle ile 13 mezranın yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.