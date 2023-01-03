Van’ın Özalp ilçesindeki ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Van’ın Özalp ilçesindeki ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Özalp Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi. 30 ortaokuldan finale kalan 4 ortaokulun öğrencileri birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda Oymaklı Ortaokulu birinci, 3 Nisan Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü, Çırak Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yarışma sonrası dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır tarafından verildi.