Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis’te düzenlene bilek güreşi yarışmasında birinci olan Van’ın Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi, Türkiye finallerini katılmaya hak kazandı.

Bitlis İsmail Erdem Spor Tesislerinde yapılan Bilek Güreşi Bölge Finallerinde Van’ı temsil eden Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ömer Cengiz, yıldızlar kategorisinde 40 kilogramda sol kol bölge birincisi geldi. Cengiz’in Kayseri’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.