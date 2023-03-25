Van (İHA)-Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası özel sporcu kategorisinde düzenlenen atletizm yarışmasında, Özalp Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencisi Muhammed Sonkaya il birincisi oldu.

Van Şehir Stadında düzenlenen yarışmalarda Özalp Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencisi Muhammet Sonkaya, 300 Metre Yıldızlar Kategorisinde il birincisi, 100 metrede ise il ikincisi oldu. Sonkaya’nın başarısının ilçe adına sevindirici olduğunu belirten Özalp YİBO Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, “Zor imkanlar ile hazırlandığımız yarışmada, öğrencimizin almış olduğu iki madalya ile çok memnun olduk” dedi.