Van’ın Özalp ilçesindeki çiftçilere 407 ton 302 kilogram sertifikalı tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle "Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi" çerçevesinde Özalp ilçesindeki çiftçilere yüzde 75 hibeli 407 ton 302 kilogram buğday, arpa, yonca ve korunga dağıtımı yapıldı.

Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üretim artması amacıyla İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut’un katılımıyla çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Bulut, Van Valisi Ozan Balcı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.