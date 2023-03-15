Van’da düzenlenen okullar arası bilek güreşi turnuvasında Özalp Yatılı Bölge Okulu (YİBO) il birincisi oldu.

Van’da gerçekleştirilen okulları arası bilek güreşi turnuvasında Özalp Yatılı Bölge Okulu (YİBO) İl birinci oldu. Tuşba Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvada 40 kilo erkeklerde Ömer Cengiz ile 55 kilo da Jijan Can il birincisi olurken hem sağ hem de sol kolda Ömer Çikar il üçüncüsü oldu. Turnuva ile ilgili bilgi veren Özalp Yatılı Bölge Okulu beden eğitim öğretmeni Davut Yıldırımçakar, “Çok zor şartlarda çalıştık ve imkânsızı başardık. Bütün bu imkansızlıklara rağmen merkezdeki okullardan daha fazla madalya aldık. Bu başarıları için öğrencilerimi kutluyorum" dedi.