VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, esnafla bir araya geldi.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, esnafla bir araya geldi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonda esnafla bir araya geldi. İlçede yapılacak olan ikinci sanayi sitesi için görüş alışverişinde bulunan Nasır, esnafın taleplerini de dinledi.

Toplantıya Özalp Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ender Durmaz da katıldı.