Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesi Şemsettin Mahallesi’nde tamamladığı 3 bin 600 metre uzunluğundaki sulama kanalı ile bölgede toplam 200 hektar alanı suyla buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesi Şemsettin Mahallesi’nde tamamladığı 3 bin 600 metre uzunluğundaki sulama kanalı ile bölgede toplam 200 hektar alanı suyla buluşturdu.

Van’da tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, kırsal kesimlerde kuru tarım arazilerine su ulaştırarak çiftçilerin yüksek verim almasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan, Özalp ilçesi Şemsettin Mahallesi beton sulama kanalı yapımı, yürütülen hummalı çalışmayla kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. Mahalleye giderek beton kanalda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, proje hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 150 hanenin faydalanacağı modern sulama kanalı ile bölgeye gelen suyun daha verimli arazilere taşınacağını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, 200 hektar alanın artık kuru tarımdan sulu tarıma geçeceğini belirtti. Altun, “Bölge, Sarımemed havzasında yer alıyor. Su bakımından zengin. Fakat su araziye verimli ulaşamıyordu. Beton kanalımız ile en ücra araziye bile su sağlıklı bir şekilde ulaşacak. Şu an sadece yonca ekimi yapılmaktadır. Bu verimli sulamalarla beraber değişik endüstriyel bitkilerden de ekim yapılacak. Desteklerinden ötürü Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’ya, Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcılarımıza teşekkür ediyor, çiftçimize, mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yıllardır arazilerinde su sorunu yaşadıklarını ve tarımda istenilen verimi alamadıklarını anlatan Şemsettin Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldırımçakar ise “Arazimize maalesef su ulaşamadığı için kurumuştu. Verim alamıyorduk. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına müracaatımız oldu. Sağ olsunlar çok modern bir kanal yaptılar. Su arazimize ulaşıyor. Bundan sonra sezonda bir sefer biçtiğimiz yoncalarımızı 2-3 kez biçeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun’’ şeklinde konuştu.