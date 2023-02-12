Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde Özalp İlçe Müftülüğü 15 kişilik ekiple cenaze teçhiz ve tekfin işlemlerinin yanı sıra manevi danışmanlık, yardım dağıtma, taziye ve başsağlığı çalışmalarına destek veriyor.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp İlçe Müftülüğü de 15 kişilik personelle deprem bölgesine çalışmalarını sürdürüyor.

Ercişli kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı

Ercişli kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı

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