VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntüler ise kartpostalları aratmıyor.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntüler ise kartpostalları aratmıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. 2 bin 100 rakında bulunan Özalp ilçesinde 5 gündür hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 12 ile 16 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise sıcaklık eksi 5 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürürken, trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçede soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.