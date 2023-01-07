Van’ın Özalp ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van’ın Özalp ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaldıran’dan hareket eden özel bir otomobil, Özalp’a bağlı Sağmalı köyü yakınlarında kaza yaptı. Yolların buzlu olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.