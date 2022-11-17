İlçede tamircilik yapan Necdet Çakmaklık, Özalp ilçesine mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, “Hazırlıksız yakalan vatandaşlar, kömür ve elektrikli sobalarını tamir etmeye başladı” dedi.

Özalp ilçesinde yazdan kalma güneşli günler yerini yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan soğuk ve yağışlı hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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