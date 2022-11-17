Van’ın Özalp ilçesini beyaza bürüyen kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Van’ın Özalp ilçesini beyaza bürüyen kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Özalp ilçesinde yazdan kalma güneşli günler yerini yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan soğuk ve yağışlı hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İlçede tamircilik yapan Necdet Çakmaklık, Özalp ilçesine mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, “Hazırlıksız yakalan vatandaşlar, kömür ve elektrikli sobalarını tamir etmeye başladı” dedi.
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