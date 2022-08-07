Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “22 Nisan 2022 tarihinde Özal Mahallemizdeki Tapu Teslim Törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un talimatının ardından bu mahallemize halı saha kazandırmak için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “22 Nisan 2022 tarihinde Özal Mahallemizdeki Tapu Teslim Törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un talimatının ardından bu mahallemize halı saha kazandırmak için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 22 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Özal Mahallesi Rezerv Alanı Tapu Teslim Töreninde, “ Okul Müdürümüz, gençlerimizin Özal Ortaokulunun karşısındaki alanda spor yapabilmesi ve vakit geçirebilmesi için spor sahası talebinde bulundu. İnşallah biz Yeşilyurt Belediyemize destek olacağız ve Belediyemizle birlikte spor sahasını mahallemize ve gençlerimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuşmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un destek sözünün ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, Özal Ortaokuluna ait arsa içerisinde ki bin 500 metrekarelik alana suni çim yüzeyli halı saha inşa ediyor.

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Özal mahallesini ziyaret ederek Halı Saha inşaatını inceleyip, yetkililerden bilgiler aldılar.

Mahallelerine yapılacak halı saha projesinde emeği bulunan herkese teşekkürlerini sunan Özal Mahallesi Muhtarı Vahap Ataş, “Mahallemizi ziyaret ederek yeni halı sahamızın inşaatını inceleyen Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza mahallemize olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özal mahallesinin 60 yıllık tapu sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve destekleriyle çözüme kavuştuğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Özal mahallemizdeki Tapu Teslim Törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, okul idarecileri ve gençlerimizin talebi neticesinde buraya halı saha yapılması için talimat vermişti. Bizlerde hemen hareket geçerek halı sahamız için ön hazırlıklar ve ihale süreçlerini tamamladık. Okulumuzun içerisinde 1.500 metrekarelik alana modern ve nezih alanlara sahip, suni çim yüzeyli güzel bir halı saha kazandıracağız. İmalat işleri devam eden halı sahamızı en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi olarak, ilçemizi spor kenti hüviyetine ulaştırmak için bütün bölgelerimizi yeni nesil spor sahalarıyla donatmaya devam ediyoruz. Özal Mahallesindeki bu yeni spor sahamızla birlikte yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Spora ve gençlere yönelik yatırımlarını Cumhurbaşkanımız tarafından verilen başarı plaketiyle taçlandıran bir belediye olarak gençlere ve geleceğimize yatırım yapmaya, yeni sahalar inşa etmeye aralıksız devam edeceğiz. Özal Mahallemizin 60 yıllık tapu sorunun çözülmesinde desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tapu sorunun çözülmesinde ve yeni spor sahasının kazandırılmasında katkılarını esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve İller Bankasına şahsım ve hemşehrilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Özal Mahallesinin yeni yatırımlarla daha güzel bir görüntüye kavuşacağını söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ise, “ Burada geçmiş dönemde hazine arazilerinden dolayı yaşanan problemler giderildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un teşrifleriyle düzenlenen tapu teslim töreni esnasında öğrencilerimizin halı saha talebi olmuştu. Halı sahamızın yapım işleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeşilyurt Belediyemiz, merkez ve kırsal yaşam alanlarımızda alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra merkezi idareyle beraber sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal yatırımlara ağırlık veriyor, Başkanımıza ve ekiplerine başarılar diliyorum. Mahallemize kazandırılacak olan spor sahamıza desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İller Bankasına ve Yeşilyurt Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.