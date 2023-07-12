Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, bölge illerindeki oda ve borsalara yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz’la birlikte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Birlik Personeli ve Emekli Sandığı Vakfı Doğu Anadolu Bölgesi Delege Seçimlerine iştirak etmek üzere Elazığ’a giden Başkan Özakalın burada bölge illerindeki 27 Oda ve Borsa başkanıyla bir araya geldi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özakalın, Elazığ TSO Meclis Salonu’nda düzenlenen Bölge Delege Seçimlerine katılan oda ve borsa başkanlarıyla bölge illerinin ekonomik ve sosyal sorunlarını istişare etti.

Özakalın’dan, istişare ve ortak akıl vurgusu

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB Yönetiminin, bölge illerinin ekonomisini, ticaretini, üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan ekonominin bütün aktörlerinin yaşadığı sorunları yakından takip ettiğini ve çözümü için çaba gösterdiğini ifade eden Başkan Özakalın, meselelerin çözümü için ortak akıl ve istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Her ilin kendi özelinde sorunları bulunduğunu belirten Özakalın, bu sorunların, TOBB’un himayesinde faaliyetlerini sürdüren ve bulundukları ilin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelen oda ve borsaların yanı sıra, yerel yönetimler ve merkezi idarenin temsilcileri ile siyasilerin güç birliğiyle çözülebileceğini vurguladı.

Bölge çalıştayı düzenlenecek

Yakın bir zamanda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda bölge illerinin sorunlarının ele alınacağı bir bölge çalıştayı düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Başkan Özakalın, çalıştay sonucunda elde edilecek verilerin ve belirlenecek çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletileceğini ve sonucunun takip edileceğini aktardı. Daha önce Iğdır, Ağrı ve Doğubayazıt’a ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Özakalın, Elazığ ve Bingöl’ün ardından bölge illerindeki oda ve borsalara yapacağı ziyaretlerin belli bir program dahilinde süreceğini söyledi.

Delege seçimleri yapıldı

Elazığ TSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen delege seçimlerine Erzurum’dan Başkan Özakalın ve Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz’ın yanı sıra Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ETB Meclis Başkanı Yavuz Güney ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı katıldı. Seçim öncesi bir konuşma yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin topyekün kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Aydın Taşbaşı teşekkül delegesi seçildi

Toplantı sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Birlik Personeli ve Emekli Sandığı Vakfı Doğu Anadolu Bölgesi delege seçimine geçildi. Seçimde teşekkül delegeliklerine; Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özdemir, üye delegeliklerine ise; Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Vesile Şule Arslan, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Burhan Topyüz ve Van Ticaret Borsası Genel Sekreteri Macide Demir aday oldu.

Yapılan seçimde teşekkül delegeliklerine; Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ve Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, üye delegeliklerine ise; Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Vesile Şule Arslan ile Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Burhan Topyüz seçildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, seçimlere ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan’a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Elazığ’daki programda Başkan Özakalın ve ETB Başkanı Hakan Oral, Elazığ TSO Başkanı Alan’a ziyaretin anısına bir plaket ve Erzurum’un coğrafi tescilli yöresel ürünlerinden takdim ettiler.

Özakalın Bingöl TSO’yu ziyaret etti

Başkan Özakalın Elazığ’daki programının ardından Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz’la birlikte Bingöl’e geçerek Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Burada Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Doğan Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Şeref Bürlükkara ve Ramazan Çakan’la görüştü. Bingöl TSO Genel Sekreteri Yunus Emre Katrancı’nın da yer aldığı ziyarette Başkan Özakalın yine bölge sorunlarıyla ilgili düşüncelerini dile getirerek, iş dünyasının temsilcileri olarak sorunların üstesinden gelebilmek için TOBB çatısı altında el birliğiyle mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Özakalın Bingöl TSO’daki ziyaretinde de yine ETSO’nun koordinatörlüğünde yapılması planlanan bölge çalıştayının kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Doğan Koç Başkan Özakalın’a ziyaretinin anısına bir plaket takdim etti. Özakalın da Meclis Başkanı Koç’a Oltutaşı tespih ve Erzurum’un coğrafi tescilli ürünlerini hediye etti.