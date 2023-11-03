Antalya’da bu yıl 12.’si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’’e katılan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, fuarda Erzurum standına gelen oda ve borsa başkanlarını, kalkınma ajanslarının yetkililerini, bürokratları ve Antalya’da yaşayan Erzurumluları ağırladı.

Açılış töreninin ardından, şehrin coğrafi tescilli yöresel ürünlerinin fuar katılımcılarının beğenisine sunulduğu Erzurum standına geçen Başkan Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, ETB Meclis Başkanı Yavuz Güney, Oltu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, Pasinler TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile birlikte misafirlerini ağırladı.

Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Özakalın, konuklarına hem Erzurum’u anlattı hem de kentin kalkınması, sanayisinin gelişmesi ve ekonomisinin daha iyi seviyelere ulaşması için gösterdikleri çabalardan söz etti. Erzurum Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da standa gelen misafirlere, şehrin turizm potansiyeliyle ilgili bilgiler paylaştı.

Başkan Özakalın ziyaretlerin ardından, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve Genel Sekreter Osman Ömeroğlu ile beraber fuar katılımcısı oda ve borsaların stantlarını ziyaret etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, başarılı bir organizasyonla her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan ve coğrafi işaretli yöresel ürünlerin ekonomik anlamda değer kazanmasına büyük katkılar sağlayan YÖREX’i düzenleyen, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.