Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın 35. Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Yürütme Kurulu Toplantılarına katılmak üzere beraberindeki heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Başkan Hisarcıklıoğlu’nun, 16-18 Temmuz tarihleri arasındaki Bakü Programına katılan heyette; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı, Şekip Avdagiç, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz yer aldı.

TOBB Heyetini Bakü’de; Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev, Türkiye-Azerbaycan TSO Forumu Eş Başkanı Vugar Abbasov ve ICCIA yetkilileri karşıladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Mehmet Musayev ve Vugar Abbasov’a teşekkür etti.

Başkan Hisarcıklıoğlu Bakü’deki programı kapsamında, 57 ülkenin üye olduğu İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın 35. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, üye ülkeler arasında ticari ve yatırım alanında işbirliği fırsatlarını ele alındı. İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) heyeti Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ile görüştü. Görüşmelerde ülkeler arası ticari ilişkiler değerlendirildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti Bakü’deki temasları kapsamında, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Abdullah Kamel ile de bir araya geldi.

Bakü’deki temaslara katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da, Türkiye-Azerbaycan TSO Forumu Eş Başkanı ve Cahan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Abbasov, Arkoz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar, Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev ve toplantılara iştirak eden iş insanlarıyla görüştü. Türkiye ile Azerbaycan iş dünyası ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’na üye ülkeler arasında işbirliği imkanlarının azami ölçüde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özakalın görüşmelerinde, Erzurum ve bölgenin potansiyel yatırım alanları ve iş fırsatlarıyla ilgili de bilgiler aktardı.

TOBB heyetinde yer alan Oda başkanları, Bakü’deki toplantı ve görüşmelerden arta kalan zamanlarda tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiler.