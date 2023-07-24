Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Erzurum’da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erzurum Hilton Otel’de düzenlenen toplantıya, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri; Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı, İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, bazı kamu kurumlarının amirleri ile ildeki STK ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Vali Okay Memiş’in il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantıda daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş STK ve iş dünyası temsilcilerine seslendi.

Türkiye’nin her alanda güçlü olmak zorunda olduğunu ve bunun sadece devlet eliyle olmayacağını, sivil toplumun da büyük önem arz ettiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin yeni yüzyıla, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, savunmadan, eğitime, sanayiden, teknolojiye, kültürden, sanata, spordan, milli eğitime kadar her alanda bir bütün olarak gireceğini vurguladı. Kurtulmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye’nin önündeki büyük hedefleri gerçekleştirmesi, sadece kamudan beklenecek bir iş değildir. Demokrasi, sadece siyasi partiler üzerinden yapılan bir iş değil. Sadece parlamentonun ya da bir kamunun üzerinden yapılan bir çalışma değil. Aynı zamanda özel sektörün de sivil toplumun da işin içerisinde olduğu, bir kalkınma hamlesi, bir kalkınma anlayışıdır. Eksik kılmadan, hep beraber Türkiye’nin güçlü hedeflerine el ele, yan yana, omuz omuza yürüyeceğiz. Güçlü sözü dinlenir. Sözü etkili bir Türkiye üzerinden dünyada barışın, adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz."

Özakalın, iş dünyasının sesi oldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşmasının ardından, STK ve iş dünyası temsilcilerini dinledi. Toplantıda ilk sözü Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın aldı. Başkan Özakalın konuşmasında, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, bu sıkıntıların reel sektöre etkileri ve yansımalarının daha ciddi boyutta olduğunu söyledi. Erzurum’un sanayi bölgelerine oldukça uzak olduğunu kaydeden Başkan Özakalın, “Personel, enerji ve hammadde girdilerimizdeki en ufak oynama bile imalatımıza ve ticaretimize büyük ölçüde sekte vuruyor. Özellikle son dönemdeki akaryakıt zamları sebebiyle navlun bedelleri neredeyse akaryakıt giderlerinin altında kaldı” dedi.

“3. etap mutlaka genişletilmeli”

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, siyasilerin desteğiyle Erzurum’da bir sanayileşme hamlesi başlattıklarını kaydeden Başkan Özakalın, 2. OSB kapsamında yapılan çalışmalardan söz etti. 2.OSB 1. Etap’ta bir zemin problemi yaşandığını ifade eden Başkan Özakalın şunları söyledi; “Yaşanan bu durum üzerine; yine Valilik, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamızın girişimleriyle, siyasilerimizin de desteği ile şehrimizin hemen batısında yer alan askeriyeye ait 3 milyon metrekarelik bir alanın yarısının 3. Etap olarak 2. OSB’ye tahsisi sağlandı. Bizler çok heyecan duyuyoruz. Erzurum tarihinde ilk defa sanayileşme adına bu kadar bir teveccüh görüyoruz. Şu anda elimizde 26 parsel bulunmasına rağmen arsa tahsisi için 230’un üzerinde başvuru aldık. Bunlar gerçek yatırımcı Ama maalesef bu talepleri karşılayacak büyüklükte bir alana sahip değiliz. Şu anda mevcut alanın hemen önünde 1 buçuk milyon metrekarelik daha askeriyenin işlevsel olmayan bir alanı mevcut. İnanıyorum ki; buranın da 3. Etap alana katılması ve toplam alanın 3 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması, şehrimizi tercih eden yatırımcıların arsa ihtiyacını karşılamamız anlamında bizleri ziyadesiyle rahatlatacak ve bu anlamda yaşadığımız sıkıntımızı giderilecektir.”

“Bu şartlarda rekabetçi olamayız”

Israrla OSB alanlarına vurgu yapmasının sebebinin de; Erzurum OSB’lerindeki yatırımların 6. Bölge teşviklerinden faydalanması olduğunu belirten Özakalın, “Hemen yanı başımızda 6. Teşvik Bölgesi’nde yer alan Ağrı’daki bir işletme personel başına 304 lira sigorta masrafı öderken, Erzurum’da OSB dışında kaldığı için 6. Bölge teşviklerinden yararlanamayan Erzurum’daki bir işletme 4 bin 559 lira ödüyor. Bu sözünü ettiğim sadece işverenin sigorta payı 6. Bölge’deki diğer destekleri ve sağladığı faydaları da anlatmakla bitmez. Hal böyle iken bizim bu şartlarda rekabetçi olabilmemiz söz konusu değil. O sebeple; hem OSB’deki hem de OSB dışında yapılan yatırımların 6. Bölge teşviklerinden faydalanması için 6. Teşvik bölgesine alınmamızı istiyoruz. Zaten konuyla ilgili hazırladığımız bir dosyayı da sizlere sunacağım” diye konuştu.

“6. bölge teşviklerini hak ettik”

Erzurum’un artık 6. Bölge teşviklerini hak ettiğini altını çizen Başkan Özakalın, “Bizim bu taleplerimizin olumlu karşılık bulması, yaklaşık 30 yıldan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri ve yatırımlar anlamında hak ettiğini alamayan şehrimiz için itici bir güç olacak. Artık Erzurum’un da coğrafi konumu, sahip olduğu potansiyelleri ve ulaşım avantajları sebebiyle ekonomisinde sanayinin de ön planda olduğu şehirlerden birisi olmasını istiyoruz” dedi. Başkan Özakalın konuşmasında ayrıca, işletmelerin finansmana erişim noktasında bankaların olumsuz yaklaşımının finansal kaynağa ihtiyacı olan yatırımcıların ve firmaların heyecanını ve şevkini kırdığını dile getirdi. Özakalın, son dönemlerde Erzurum’a havayolu ile ulaşım noktasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ve sefer sayısının yetersiz olduğunu hatırlatarak sorunun çözümü için Erzurum halkı ve iş dünyasının temsilcileri olarak destek beklediklerini ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özakalın, toplantıda dile getirdiği konularla ilgili not alan TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum ziyaretinde sunduğu, 6. Bölge talebini içeren dosyayı takdim etti. Diğer STK temsilcilerinin de farklı konulardaki taleplerini ve düşüncelerini dile getirdiği toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.