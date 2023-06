Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, mazbatasını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı. Başkan Özakalın, “Şehrimi ve bölgemi layıkıyla temsil edeceğim” dedi.

79. Genel Kurul toplantısının akabinde ilk toplantısını yapan TOBB Yönetim Kurulu, ikinci toplantısını da belirlenen gündemle Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, iki gün süren yönetim kurulu toplantısı sonrasında yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını verdi.

ÖZAKALIN MAZBATASINI ALDI

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın’a mazbatasını veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Saim Başkan’ın Erzurum’u, bölgesini ve iş dünyamızı TOBB çatısı altında layıkıyla temsil edeceğine inancımız tamdır. Kendisinin, Oda başkanlığı görevinde olduğu gibi TOBB yönetiminde de sanayicinin, ticaret erbabının, üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan her bir üyemizin sahada yaşadığı her türlü sıkıntısına çözüm bulmak ve taleplerinin karşılanması için üstün bir gayretle mesai harcayacağını biliyoruz. Yönetim Kurulu üyeliğinin değerli Başkan’a, Erzurum’a, bölgesine ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“SORUMLULUĞUMUN BİLİNCİNDEYİM”

Mazbatasını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan Özakalın ise; uzun yıllar sonra Erzurum’u ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı iş dünyasının en üst temsil makamı olan TOBB’da temsil etme fırsatı veren Başkan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Başkan Özakalın, “Önemli ve büyük sorumluluk gerektiren bir görev üstlendiğimin bilincindeyim. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak adına, üyelerimizi, şehrimizi ve bölgemizi TOBB’da layıkıyla temsil edeceğim. Allah, yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızla birlikte ülkemize ve camiamıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” diye konuştu.

“SORUNLARIMIZI ELBİRLİĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ”

Erzurum’un ve bölgenin, TOBB’da temsil edilecek olmasının önemine dikkat çeken Başkan Özakalın şunları söyledi; “Artık şehrimizin, bölgemizin ve iş dünyamızın sorunlarını, taleplerini TOBB gibi çok önemli bir temsil noktasında dile getirme fırsatı bulacağız. Bölgemizdeki OSB’lerin, firmaların sorunlarını, talep ve beklentilerini, Oda ve borsalarımızın öncülüğünde, şehrin dinamikleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde dile getirip, siyasilerimizin de desteğiyle ilgili kurumlar nezdinde çözmeye çalışacağız. Erzurum özelinde de 2. OSB 3. Etap alanının genişletilerek, yatırımcılarımızın taleplerinin karşılanması, buna paralel olarak yeni OSB alanlarının açılması ve yatırım anlamında şehrimizin cazibesini artıracak 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmamız için siyasilerimiz Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamız hep birlikte hareket edip el birliğiyle daha etkin bir şekilde çaba göstereceğiz. İnşallah, TOBB’daki temsil kabiliyetimizle de ulusal çaptaki yeni yatırımcıları Erzurum’a çekmeye, yerel yatırımcılarımızın sorunlarını çözmeye ve sonuca ulaşmaya muktedir olacağız.”

YARDIM DEKONTUNU HİSARCIKLIOĞLU’NA VERDİ

Başkan Özakalın mazbatasını aldıktan sonra, TOBB’un depremzede vatandaşlara kalıcı konut yapımı için başlattığı, “El Verin, Ev Yapalım” kampanyasına sağlanan nakdi desteğin dekontunu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na verdi. Depremin ardından, Erzurum iş dünyasının ETSO öncülüğünde başlattığı yardım kampanyalarına; paylaşmayı ve yardımlaşmayı seven, feraset sahibi, her zaman mağdura ve mazluma destek olmaya koşan hayırsever Erzurum halkının ve iş insanlarının büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Özakalın, “Erzurum genelinde başlattığımız kampanyalarda toplanan ayni yardımları programlı bir şekilde TIR ve kamyonlarla deprem bölgesine ulaştırdık. Odamızın açtığı hesaplarda biriken nakdi yardımlarımızı da TOBB’un başlattığı, “El Verin, Ev Yapalım” kampanyasının hesabına aktardık ve Erzurum’un trafik plakasını sembolize eden rakamlardan oluşan 2.525.250 TL tutarındaki yardımın dekontunu da Sayın Başkanımıza takdim ettik. Bu kampanyada toplanan nakdi yardım miktarıyla 365 Oda ve Borsa arasında birinci, kampanyaya destek veren diğer kişi ve kuruluşlar arasında da dördüncü sırada yer aldık. Bu durum, her zaman ihtiyaçlı insanlarımızın yardımına koşan hemşehrilerimiz adına bizleri mutlu etti. Depremzede vatandaşlarımızın zor günlerinde yanında olmak için az, çok demeden destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

YÖNETİM KURULU’NA OLTU TAŞI HEDİYE SETİ

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın toplantı öncesi ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine birer Oltu taşı hediye seti takdim etti. Başkan Hisarcıklıoğlu’na, hediyesini veren Başkan Özakalın, Türkiye’nin otomobili TOGG’un 6 renginden birinin de ‘Oltu Siyahı’ olduğunu hatırlatarak, “Oltu taşımızın renginin, ülkemizin gururu yerli otomobilimizle bütünleşmesi Erzurumlular olarak bizi daha da gururlandırdı. Biz de şehrimiz adına, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun babayiğitlerinden olan TOBB’un değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımıza, Oltu taşından yapılmış birer hediye seti takdim ettik. Yeni dönemde ülkemizin ve iş dünyamızın geleceği için birlikte mesai yapacağımız TOBB yönetimine bir kez daha başarılar diliyorum” diye konuştu.

TOGG talebinde bulunan oda ve borsalar için TOBB’da yapılan kura çekiminde ETSO olarak birinci sırayı çekerek ilk sırada TOGG almaya hak kazandıklarını hatırlatan Başkan Özakalın, Oda yönetimi olarak yaptıkları değerlendirme sonucunda aracın, ‘Oltu Siyahı’ renginin ilham kaynağı olan Oltu’nun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.