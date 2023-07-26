Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO’da düzenlenen toplantıda paydaş kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Müdürü İbrahim Seyhan ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Atilla Özlü katıldı.

ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya ve Genel Sekreter Kürşat Karagöl’ün de hazır bulunduğu toplantıda, paydaş kurumların, iş ve çalışma hayatına yönelik devam eden ve sona eren teşvik uygulamaları ve desteklerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Başkan Özakalın ve kurum amirleri toplantının ardından, ETSO hizmet binasının 3. katında oluşturulan ve paydaş kurumlarının ofislerinin yer alacağı, ‘ETSO Yatırım Koordinasyon Merkezi’ni gezdiler. Başkan Özakalın, paydaş kurumlara tahsis edilecek ofisler ve yapılacak düzenlemeler hakkında kurum amirlerine bilgi verdi.