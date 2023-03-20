Depremzedelere vereceği Kariyer Rehberliği ve İş Arama Danışmanlığı hizmeti ile iş bulma süreçlerine destek olacak olan Kariyer Merkezi, depremzedelerin firmalarla bağlantısını sağlayacak.

Kariyer Merkezi’ne kayıt yaptıran işsiz depremzedelere yönelik, haftalık olarak yapılacak toplantılarla da eğitim durumu ve mesleki analizler yapılacak. Bu sayede depremzedenin mesleki yeterliliği, bilgi ve becerilerine göre istihdam olanakları ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda doğru eşleştirmenin yapılması sağlanacak.

İş seçeneklerini doğru bir şekilde sunabilmek için depremzedelerin; yaş, eğitim durumu ve kaldıkları yeri de göz önünde bulundurarak hizmet verecek olan Kariyer Merkezi, Mersin’deki mevcut iş gücü piyasası ile ilgili de bilgi verecek.

Yeni mezun olan veya farklı meslek edinmek isteyen depremzedeler için de mesleki eğitimler düzenleyecek olan Kariyer Merkezi, iş arama becerileri eğitimi, cv oluşturma, mülakat teknikleri konularında da bilgilendirmeler yapacak.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Mersin’de bulunan depremzedelere istihdam konusunda verecekleri desteklerden bahsederek, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet politikası üreteceğimizle ilgili çalışma yaptık. 2 Mart tarihinde ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve odalarımızla yapmış olduğumuz bir çalışma oldu. O çalışmanın üzerine neler yapacağımızı konuştuk. Burada çok önemli bir unsur; kurumlar arası işbirliği. Kurumlar arası işbirliğine dönük çalışmalarımızı yaparak; kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve yeteneklerimizi bir araya getirerek en uygun hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Kariyer Merkezi’nin ‘Kariyer Rehberliği’ hizmeti ile depremzedeler için sağlayacakları destekleri aktaran Özada, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza Mersin iş piyasasını tanıtıp, Kariyer Merkezimize kayıt olduğu zaman kendilerinin mesleki analizini, geldikleri yerlerin ve eğitim durumlarının analizini yapabilmenin önemine değiniyoruz. Çünkü bunu doğru bir şekilde yaptığımız zaman, eşleştirmeyi de doğru yapacağımızı düşünüyoruz. Kariyer etkinlikleri ve iş arama becerileri eğitimleriyle de, istihdam becerilerini artırmak istiyoruz” diye konuştu.

İş arayan adayların firmalarla bağlantısını sağladıklarını ve mesleki eğitim çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekleyen Özada, Mayıs ayında yapmayı planladıkları çalıştaydan da bahsederek, şöyle devam etti:

“Mayıs ayının ilk haftası düşündüğümüz bir konu var. Bu da Mersin insan kaynakları alanında yapacağımız çalıştay. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin öncülüğünde yapacağımız bu çalışmada, yine iş dünyasının tüm taraflarını kapsayacak şekilde; üniversitelerimiz, odalar, iş dünyası, firmalar hatta deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızdan oluşan ve yaklaşık 200 kişiye yakın kişinin katılımıyla bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Burada hem Kariyer Merkezimizin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirmek ve ileriye dönük neler yapacağımızı planlamak, bunun dışında iş dünyasının ihtiyaçları neler ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza veya buraya gelen vatandaşlarımıza nasıl hizmet sunacağımız konusunda önümüzü görebilmek için çalışma yapmak istiyoruz.”

Kariyer Merkezi olarak deprem bölgelerini de ziyaret ettiklerini ve o bölgelerdeki insan kaynakları konusunda da çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Özada, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak, Ticaret Odası’yla Hatay bölgesini ziyaret ettik. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla görüşmelerimiz sonucunda oradaki sanayinin ve ticaretin ayakta durması ve hayatına devam edebilmesi için insan kaynağı konusunda çalışmalarımızı bir araya getirmek zorundayız. Çünkü zorunlu ihtiyaçlar giderildikten sonra, Hatay ve diğer deprem bölgelerimizde ayağa kalkmak isteyen, üretimini, hizmetini sürdürmek isteyen firmalarımızın insan kaynakları açığı olacaktır. Bu konuda da büyük bir şekilde çalışma yapıyoruz” dedi.

Deprem bölgesinden gelen vatandaşların Kariyer Merkezi’ne kayıt olduğu takdirde, iş ilanları konusunda kriterlerin de uyması durumunda hemen kendileriyle iletişime geçtiklerini kaydeden Özada, “Haftanın bir günü de grup görüşmeleriyle hem bir tanışma etkinliği yapıyoruz, hem de Kariyer Merkezimizin nasıl işlediği ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz, ki bundan sonraki süreç periyodik olarak sistematik bir şekilde devam etsin” ifadelerini kullandı.

Hatay’da yaşanan deprem felaketinin ardından Mersin’e gelen İnşaat Mühendisi İsmail Can, Kariyer Merkezi’nin depremzedeler için verdiği rehberlik ve yönlendirme hizmetini değerlendirerek, “Çok başarılı bir hizmet. Mersin’de bulunan işsiz konumdaki depremzedeler için çok faydalı bir çalışma oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl iş bulabileceğimizi ve doğru işe nasıl ulaşabileceğimiz konusunda faydalı görüşmeler oldu. Bu anlamda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.