Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

Köşk Mahallesi’ndeki Bölge Başkanlığı binasının açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir; "2014 yılından itibaren sendika olarak Kayseri’de faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 2 bine yakın üyemizle büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Sosyal faaliyetlerimiz ve toplu iş sözleşmelerimizle birlikte daha da büyüyeceğiz. Yeni hizmet binamızda da en güzel şekilde hizmet vereceğiz" dedi. Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise bundan sonraki süreçte daha fazla çalışacaklarını kaydederek; "Kayseri Bölge Başkanlığımız; Kayseri’ye yakın çevre illerle birlikte hizmet alanı bulunan bir yer. Sosyal sendikacılıkla çalışma hayatına yeni bir soluk getirmiş bir sendikayız. İnşallah Kayseri ile birlikte diğer illerde de bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İşçi-işveren ilişkilerimizde sosyal diyaloğa önem verdiğimiz, ne kadar çok üretirsek, ne kadar çok hizmet edersek o kadar daha çok kazanma anlayışıyla devam ettik bu güne kadar. Şuna inanıyoruz; ülkemiz, halkımız için ne kadar çok hizmet etsek az. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacağız. Bu ülkenin kıymetini bilen insanlardanız. Allah; birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "Hak - İş bizim gururumuz, yüz akımız. emeğin kıymetini bilen işverenlerle emeğinin kıymetinin bilinmesini samimi olarak uygulayan bir anlayış. Belediyemizin güzel çalışkan, samimi ekibi hep beraber aile anlayışı içinde hakkın, doğrunun yanında olmak olmazsa olmazımız. İnşallah bu şehre layık olanlardan oluruz. Ulaşım ağı denildiğinde tramvay hattımızı Talas Mevlana Mahallemize, Belsin’den Kumsmall bölgesine, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Şehir Hastanesi önünden geçmek suretiyle bitirme aşamasındayız. Bu hatlarımızla birlikte yine ana arterlerimizde yapmış olduğumuz yeni açılan yollarımızla ulaşımı daha da rahatlatıyoruz. Bunu sadece merkezde yapmıyoruz, 16 ilçemizi bağrımıza basarak taşrasıyla, merkeziyle tüm kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Kimseyi ötekileştirmek gibi çok şükür bir yanlışımız olmadı. Her zaman kimsesizin kimsesi olması yönünde irade gösterdik. Mevlam bu düşünceleri elimizden almasın" diye konuştu.

Açılış programına Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yönetici ve üyeleri ile davetliler katıldı.