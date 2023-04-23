Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.

Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, depremde hayatını kaybeden sendika üyelerinin, Ahmet Arslan ve Vedat Birel’in ailelerine ziyarette bulundu, dertlerine ortak oldu. Ülke olarak Ramazan Bayramını buruk geçirdiklerini ifade eden Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, depremde hayatını kaybeden üyelerinin ailelerini bayram gününde yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Aküzüm, “Bu zorlu günleri birlik ve dayanışma içerisinde hep birlikte el ele vererek aşacağımıza inanıyorum. Diyarbakır ilimizde vefat eden 417 hemşerimiz başta olmak üzere, diğer deprem illerimizde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere Diyarbakırlı hemşehrilerimizin Ramazan bayramını tebrik ederim” dedi.