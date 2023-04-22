Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Ramazan Bayramına sağlık emekçileriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Birlik, beraberlik ve samimiyetin ön planda olduğu, dürüst ve ilkeli bir sendikacılığın adresi Öz Sağlık İş olarak her daim hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Mehmet Aküzüm, "Bayram ziyaretlerimiz çerçevesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Dağkapı Devlet Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarımızda çalışmakta olan sağlık emekçilerini bayram gününde de yalnız bırakmayarak, bayramlarını tebrik ettik" dedi.