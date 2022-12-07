Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeni ile sağlıkçıların talep ve sorunlarını dinledi.

Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeni ile sağlıkçıların talep ve sorunlarını dinledi.

Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeni ile sağlıkçıların talep ve sorunlarını dinledi. Aküzüm, merkez 8 nolu, 15 nolu ve 22 nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda çalışmakta olan personel ile görüşerek, yatıkların çalışmaların fedakarca olduğunu ve tüm sağlıkçılara teşekkür ettiğini söyledi.