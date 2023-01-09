AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kutlama mesajında gelişen teknolojiyle birlikte medyanın çeşitlenerek daha da güçlü bir ses haline geldiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Gazetecilik, vatandaşların haber alma hak ve hürriyetinin sağlanması adına icra edilen saygın bir meslektir. Demokrasinin işlemesinde ve sorunların gündeme taşınmasında önemli bir görev üstlenen gazeteci kardeşlerimiz, halk ile hizmet görevini üstlenen yöneticiler arasında önemli bir köprüdür.” dedi.

Medya sektörünün gelişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmadığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “İnsanların doğru ve zamanında haber almalarını sağlamak gibi kutsal bir görevi yerine getiren gazetecilik mesleği, son yirmi yılda yaşanan gelişmelerle birlikte dönüşerek ivme kazandı. Gelişen teknolojiyle birlikte gazetecinin araçları da kaynakları da değişti. Bugün hem basılı hem dijital ortamda görev yapan binlerce gazeteci halkın doğru habere ulaşması için emek vermektedir. Doğru yolda ilerlemekten ödün vermeyerek ilimizin sesini duyuran gazetecilerimiz başta olmak üzere; kameramanından fotoğrafçısına, muhabirinden editörüne kadar tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”