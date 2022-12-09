Dilovası Belediyesi, öz kaynaklarıyla var olan filosuna 16 yeni araç daha ekledi. Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bugün 16 aracımızla karşınızdayız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla yola çıktık" dedi.

Dilovası Belediyesi, öz kaynaklarıyla var olan filosuna 16 yeni araç daha ekledi. Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bugün 16 aracımızla karşınızdayız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla yola çıktık" dedi.

Dilovası Belediyesi, öz kaynaklarla araç filosuna kazandırdığı 16 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştirdi. Törende lastikli ekskavatör, beko loder, iş makinesi, yama asfalt robotu ve kar küreme aracı, konteyner yıkama ve dezenfektan aracı, yol çizgisi ve bordür boyama mobil aracı, silindir, küçük yol süpürge aracı, sıkıştırmalı çöp toplama aracı, büyük yol süpürge aracı, 2 binek araç (anne taksi ve engelliler için) ve kamyonetler olmak üzere 16 araç hizmete girdi.

"Bizler yıllar sonrasını düşünüyoruz çünkü vatanseveriz"

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bugün 16 aracımızla karşınızdayız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla yola çıktık. İşe besmeleyle başladık. İlçemizde çok güzel ahenk var. Biz 10-20 sene sonrasını düşünmüyoruz, bizler yıllar sonrasını düşünüyoruz çünkü vatanseveriz. Eğitimin çocuklarımızı nerelere taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızı katma değer işler yapmaya teşvik ediyoruz. Sadece günü kurtarmak için uğraşmamamız lazım. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine, daha ileriye taşımak için cesur adımlar atmamız lazım. Bunun başında eğitim var. Okullarımızın hepsinde kütüphanelerimiz var. Robotik kodlama sınıflarımız bile var" dedi.

"AK Partili belediyeler atom karınca gibiler"

Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, "Buraya her gelişimde yeni hizmetlerin açılışına ortaklık ettik. 50 bin nüfuslu Dilovası’nda 44 ayda 44’ün üzerinde hizmet yapıldı. Başta belediye başkanımıza ve ona destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yükselen Dilovası’na nazar değmesin diye dua ediyorum. Bu güzel hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum. AK Partili belediyeler atom karınca gibiler" diye konuştu.

"İnanıyorum ki bu araçlarla önemli işler yapılacak"

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise "Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli hizmet araçlarını ilçemize kazandıran Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yoğun bir kış yaşadık. Belediyemizin organizasyonu ve Büyükşehir’in desteği ile önemli çalışmalara imza atmıştık. İnanıyorum ki bu araçlarla önemli işler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temsili kurdele kesildi.