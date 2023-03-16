AK Parti gençlik teşkilatının çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Hasan Murat Öz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeni ile büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, ‘’Acımız çok büyük ama bu acıyı devlet ve millet olarak omuz omuza hep birlikte saracağız, daha güçlü bir şekilde ayağı kalkacağız’’ dedi.

AK Partiden Elazığ milletvekili aday adayı olan Hasan Murat Öz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da şifalar diledi. Felaketin çok büyük olduğunu belirten Öz, ‘’Acımız çok büyük ama bu acıyı devletimizle ve milletimizle omuz omuza hep birlikte saracak yeniden daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız inşallah. Yaşadığımız bu büyük acıya rağmen anayasal çerçevede yapılması gereken bir seçim var. Ülkemiz milletimiz ve yarınlarımız adına büyük önem taşıyan bir seçimin arifesindeyiz. Biliyorum ki 14 Mayısta yapılacak olan seçim, 2001 yılında milletimizin bağrından çıkan, AK Partimizin milletiyle omuz omuza Türkiye Yüzyılı destanını yazacağı tarihin başlangıcı olacaktır. Ülkemiz, son 21 yılda AK Parti iktidarıyla savunma sanayisinden teknolojik yeniliklere, sağlıktan ulaşıma, özgürlüklerden güçlü dış politikaya önemli kazanımlar elde etmiştir. Türkiye Yüzyılı bu güçlü kazanımların daha büyük ivme kazanacağı bir dönem olacaktır. Bu kritik seçimlere giderken en çok da dünümüzü hatırlamalıyız. Bugün ülkeyi yepyeni bir yüzyıla hazırlayan AK Parti’ye karşı birleşen zihniyetin dününü hatırlamalıyız. Bugün millet olarak ezanları susturanların mı yanında duracağız, yoksa en büyük hayalimiz Ayasofya’yı ezanla buluşturanların mı yanında duracağız? Bugün bacımızın başörtüsüne el uzatıp, başörtüsüne bez parçası deyip, başörtülülere en büyük zulmü yaşatanların mı yanında duracağız yoksa başörtüsüne özgürlüğünü kazandıranların mı yanında duracağız? Bugün uçak, silah ve motor fabrikalarını kapatan zihniyetin mi yanında duracağız yoksa milli otomobilini, helikopterini, İHA’sını, SİHA’sını üretenlerin mi yanında duracağız? Bugün Avrupa’dan medet umanların mı yanında duracağız, yoksa yumruğunu masaya vuran bir Türkiye hayalini gerçekleştiren zihniyetin mi yanında duracağız? Biliyorum ki AK Partimiz bu seçimlerde vatanına, milletine, yarınlarına sevdalı olan halkımız ile bir destan daha yazacaktır’’ diye konuştu.