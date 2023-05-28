Batman’da engelli vatandaş Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde oy kullanmak için engel tanımadı.

Raman Anadolu Lisesine gelen ortopedik engelli Ömer Bedük, oyunu kullanarak hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

’Oy namustur’ diyen Bedük, “Seçimin ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ortopedik engelliyim, tüm engelleri aşarak oyumu ne olursa olsun kullanmaya geldim. Çünkü oy çok önemli bir şeydir, lütfen herkes oyunu kullansın” dedi.

Yeni kurulacak hükümete ve seçilecek cumhurbaşkanına çağrıda da bulunan Bedük, “Yeni kurulacak hükümetten, Cumhurbaşkanımızdan her alanda tüm engelli kardeşlerimiz için güzel müjdeler bekliyoruz” diye konuştu.