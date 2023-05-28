Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi ilçesinde bulunan Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu’nda 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, “İkinci tur oyumuzu kullandık. İnşallah vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olur. Bugün açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum. Tem umudum o. Çünkü kaybetmek istemiyoruz. Milletimizin de feragatına güveniyoruz. İnşallah hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.