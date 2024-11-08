Oyunseverlerin merakla takip ettiği PUBG Solo Turnuva Serisi, büyük ödüller ve sürprizlerle rekabeti zirveye taşıyor.

Oyun dünyasının heyecanı en yüksek oyunlarından olan PUBG, Türkiye’nin oyun dünyasındaki gücü Excalibur ve Krafton Games iş birliğinde oyunseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İlk elemeleri 14 Ekim’de başlayan ve 9 Kasım’da Çağrı “Hype” Ergün’ün solo turnuvası ile devam edecek olan etkinlik, Excalibur’un maksimum performans ve verimlilik sunan modellerinde rekabet dolu anlar ve sürpriz ödüllerle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

9 Kasım’da Çağrı “Hype” Ergün ile heyecan devam ediyor

Yayıncı dünyasının en popüler isimlerinden Çağrı “Hype” Ergün ile büyük bir solo turnuva oyunseverleri beklerken, Excalibur Clan da turnuva ile oyun dünyasındaki iddiasını bir kez daha kanıtlamaya hazırlanıyor. Bu heyecan dolu etkinlikte oyuncular binlerce TL değerindeki ödüller için kıyasıya mücadele edecek. Lobi birincisinin Excalibur’un ileri teknoloji ürünü G870 gaming laptop’u kazanacağı turnuvada, çok sayıda ’kill’ alan oyuncular, sıralamada ilk 8’de yer alanlar ve yayın sırasında yapılan etkinliklerle buluşan 200 izleyici G-Coin kazanma fırsatı yakalayacak. Çağrı “Hype” Ergün’ü avlamayı başaran oyuncular ekstra ödüller de kazanarak rekabeti zirveye taşıyacak.