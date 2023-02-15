Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar Mersin’e gelmeye devam ederken, depremzede vatandaşlar hem valilik, hem de belediyelerin hazırladığı konaklama merkezlerinde kalmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yurdunda kalan vatandaşların da her türlü ihtiyaçları karşılanırken, özellikle çocukların bu şoku atlatması için çalışmalar yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar Mersin’e gelmeye devam ederken, depremzede vatandaşlar hem valilik, hem de belediyelerin hazırladığı konaklama merkezlerinde kalmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yurdunda kalan vatandaşların da her türlü ihtiyaçları karşılanırken, özellikle çocukların bu şoku atlatması için çalışmalar yürütülüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat’taki depremlerde evlerini kaybeden binlerce depremzedenin Mersin’e gelişleri sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı konaklama merkezlerinde de 3 bin 800 depremzede sıcak bir yuva ortamında misafir edilirken, her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kişisel bakım, yemek, sağlık gibi birçok noktada depremzede vatandaşlara yardım edilirken, özellikle çocukların bu şoku atlatması için oyun alanlarında çeşitli sosyal aktivitelerle farklı çalışmalar yürütülüyor.

"Bizim amacımız en kısa sürede onların acılarını hafifletmek"

Mersin’de ağırladıkları depremzedelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, çok büyük bir acının yaşandığını dile getirdi. İki büyük depremde herkesin büyük bir üzüntü yaşadığını kaydeden Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak depremin hemen arkasından organizasyonlarımıza başladık. Alanlarımızı onların konaklamasına uygun şekilde sağlayacak duruma getirdik. Şu anda gençlik kampımız, yurtlarımız, spor salonlarımız, hallerimiz, aynı zamanda fuar alanımızda depremzede vatandaşlarımızın konaklaması için oluşturuldu. Yeni yerlerle ilgili de çalışmalarımız var. Buralarda her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bununla birlikte onların sıcak ortamda kalmaları, temizlik ve hijyen şartlarına dikkat edilmesini organize ediyoruz. Aynı zamanda giyeceklerini temin ediyoruz. Onların bu zor dönemini rahat bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere tüm çabalarımızı seferber ediyoruz. Bu saydığım alanlarımızda 3 bin 800 depremzede vatandaşımız bizim misafirimiz. Onların en kısa zamanda acılarını hafifletmek bizim amacımız" diye konuştu.

"Çocuklarımıza hizmet ediyoruz"

Depremzede vatandaşlara ellerinden gelen tüm hizmeti sunduklarını vurgulayan Özdülger, "Hepsi, hepimiz büyük şoktayız. Onların acısı büyük. Yaşadıkları evlerini, ailelerinin fertlerini kaybettiler, hiç kolay değil. Biz bu noktada hüzünlü anı biraz dağıtabilmek için çalışıyoruz. Bu yaşadıkları zor süreci onların en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak, kafalarını dağıtmak üzerine de çalışmalarımız var. Çocuk alanları oluşturduk. Çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Onlara bu alanların içerisinde oyuncaklarla, kitaplarla destek veriyoruz. Kitap okuma alanları oluşturduk. Kitap okuyarak kafalarını dağıtmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal aktiviteler yaptırarak güzel anlar yaşatmak istiyoruz. Biz vatandaşlarımızla konuştuğumuzda gerçekten büyük bir üzüntü ve şok var ama biz büyük bir aileyiz. Onları bağrımıza basıp, böyle bir çalışma yapıyor olmanın da büyük mutluluğunu ve gururu yaşıyoruz. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.