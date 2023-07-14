Tepebaşı Belediyesi tarafından Çocuk Sanat ve Kültür Merkezlerinde düzenlenen oyun ve beceri grubuna katılan çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği çok sayıda faaliyet ile Eskişehirli çocuklar için kendilerini geliştirecekleri imkanlar sunmaya devam ediyor. 23 Nisan, Çukurhisar, Esentepe, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri ile Özdilek Sanat Merkezi’nde çocukların yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri için 18 branşta eğitimler veriliyor.

Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde 3-4 yaş arası çocuklar için düzenlenen oyun ve beceri grubu etkinlikleri de yoğun katılım ile sürüyor. Oyun ve beceri grubuna katılan 67 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde oynadıkları oyunlarla hem öğreniyor, hem keşfetmenin keyfini yaşıyor hem de arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar.