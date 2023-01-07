Zonguldak’ta Karaelmasspor ile Ayiçispor arasında oynanan amatör müsabakada Karaelmaspor oyuncu Muhammet Ali Çağlar dili boğazına kaçarak ölümden döndü.

Zonguldak’ta Karaelmasspor ile Ayiçispor arasında oynanan amatör müsabakada Karaelmaspor oyuncu Muhammet Ali Çağlar dili boğazına kaçarak ölümden döndü.

Zonguldak’ta Orhan Demircan Sezonu 1.Amatör Küme Merkez Grubu’nda Karaelmasspor ile Ayiçispor, Fener sahasında 14.30’da karşı karşıya geldi. Maçın 1.dakikasında üzücü bir olay meydana geldi. Karaelmasporlu oyuncu Muhammed Ali Çağlar ile Ayiçispor kalecisi Levent Özyeri çarpıştı. Çarpışma esnasında Karaelmassporlu oyuncu Muhammet Ali Çağlar bir anda yere yığıldı. Hemen sağlık ekiplerinin sahaya çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda Çağlar’ın dilinin boğazına kaçtığı tespit edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ali Çağlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çağlar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.